Rabiater Angler mit Mofa bedroht Passantin

Der ca. 50 jährige Angler war von Kleinwalllstadt kommend auf dem Radweg unterwegs und näherte sich der Spaziergängerin von hinten mit hoher Geschwindigkeit und hielt gezielt auf einen der beiden Hunde der Kleinwallstädterin zu. Der Hund konnte im letzten Moment zur Seite springen und sich in Sicherheit bringen. Als der Mofafahrer angehalten hatte, bedrohte er die Kleinwallstädterin mit Abstechen und fuhr schließlich Richtung Elsenfeld davon. Der Mofafahrer dürfte Osteuropäer und Angler sein. Er trug einen schwarzen Motorradhelm sowie einen grünen Kapuzenpulli, war ca. 50 Jahre alt, 170 cm groß und von kräftiger Statur. Anhand des abgelesenen Versicherungskennzeichens dürfte der Mann zu ermitteln sein.Eine Unfallflucht ist am Sonntag vom Parkplatz der Hans-Hermann-Halle in Niedernberg gemeldet worden.Ein Karlsteiner hatte hier kurz nach 15.00 Uhr seinen Opel Insignia geparkt, um dann zum Schwimmen an den Honischbeach zu gehen. Als er gegen 16.50 Uhr zu seinem grauen Pkw zurückkehrte, bemerkte er am Kotflügel einen frischen Streifschaden. Als Unfallverursacher dürfte ein rötlicher Pkw in Frage kommen, der vermutlich beim Rangieren an dem geparkten Opel hängen blieb. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.Am Bedienstetenparkplatz des Erlenbacher Krankenhauses ist am Sonntag ein Kennzeichen entwendet worden. Unbekannte schraubten das hintere Kennzeichen ERB-KM78 eines Opel Meriva ab, während die Besitzerin im Krankenhaus arbeitete. Das Kennzeichen dürfte zwischen 08.00 und 18.00 Uhr abmontiert worden sein.Einen vom Weinfest gezeichneten Erlenbacher mit seinem E-Bike haben Mitarbeiter des Rettungsdienstes am Sonntag Nachmittag in der Mechenharder Straße gemeldet. Der Rentner saß, merklich alkoholisiert neben seinem E-Bike und war nicht mehr fahrfähig. Als die hinzugerufenen Streife den Mann nach seinen Personalien befragte, um ihm helfen zu können, verweigerte dieser die Angaben und verweigerte weitere Auskünfte. Zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt stellten die eingesetzten Beamten das E-Bike des Mechenharders sicher.Eine Unfallflucht ist am Sonntag nachmittag aus der Wiesentalstraße gemeldet worden. Ein Anwohner hatte hier am Samstag früh um 03.00 Uhr seinen schwarzen Pkw VW vor seinem Wohnanwesen geparkt. Als er am Sonntag Nachmittag wieder nach seinem Fahrzeug schaute, stellte er auf der Beifahrerseite des Pkws einen langen Kratzer und einen weggeklappten Spiegel fest. Vermutlich ist hier ein Kind, welches den Gehweg mit seinem Rad oder Roller befuhr, an der Beifahrertür des Fahrzeugs hängengeblieben. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Diebe in Kleinwallstadt in der Wallstraße ein zur Abholung bereites Ölfass entwendet. In dem Fass wurde Altfett eines Lokals gesammelt, das zur Abholung durch einen Entsorgungsbetrieb im Hinterhof der Gaststätte bereit stand.Auch in Wörth wurde am Wochenende ein Fettfass eines Gastrobetriebes entwendet. Möglicherweise handelt es sich hier um die geleichen Täter, die zum Abtransport der Fässer einen Kleintransporter benutzt haben dürften.Der Angerichtete Diebstahlsschaden beträgt ca. 100 Euro.-Polizei Obernburg