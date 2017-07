Weinfestheimkehrer stößt jungen Mann um

Ein 50jähriger Erlenbacher war am Sonntag gegen 02.15 Uhr auf dem Weg vom Weinfest nach Hause. Hier begegnete ihm ein 30jähriger Mann im Bereich der Bahnstraße. Ohne Vorwarnung griff der ältere der beiden den jüngeren an und stieß ihn zu Boden. Es kam zu einer Rangelei zwischen den beiden, in deren Verlauf der ältere auch noch diverse Beleidigungen gegenüber seinem Kontrahenten äußerte. Danach ging der ältere Mann nach Hause. Dort konnte er von einer Polizeistreife angetroffen werden. Er war sichtlich alkoholisiert. Der junge Mann wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden.Im Rahmen eines Streifenganges wurde eine Streifenbesatzung der Polizei Obernburg am Sonntag um kurz nach 2 Uhr auf dem Festplatz des Weinfestes auf zwei Personen aufmerksam, die offensichtlich in Streit geraten waren. Die Beamten wollten den Streit schlichten. Einer der beiden Streithähne beruhigte sich sofort, während der andere nun seine Aggressionen verbal gegenüber den Beamten kundtat. Er beleidigte die Beamten aufs Übelste. Da er nach eigenen Angaben keinen Respekt vor der Polizei habe, verweigerte er zusätzlich auch die Angaben seiner Personalien, weshalb er zunächst zur Dienststelle verbracht wurde. Hier konnte dann festgestellt werden, dass der 15jährige einen Alkoholwert von über zwei Promille hatte. Nachdem die Personalien festgestellt werden konnte, wurde er in die Obhut seiner Stiefmutter übergeben.Glücklicherweise ohne größere Verletzungen verlief ein Unfall am Samstag gegen 07.30 Uhr zwischen Klingenberg und Erlenbach. Ein Corsa und ein Astra fuhren hintereinander von Klingenberg in Richtung Erlenbach. Kurz nach Klingenberg wollte der Corsa nach links in die Kleingärten abbiegen und verringerte deshalb seine Geschwindigkeit. Der dahinter fahrende 60jährige Astra-Fahrer setzte zum Überholen an. Als die 39jährige Corsa-Fahrerin dann ihren Abbiegevorgang einleitete und nach links zog, konnte der Astra-Fahrer trotz einer Vollbremsung einen Unfall nicht mehr verhindern. Er prallte mit seiner Front gegen den linken, hinteren Bereich des Corsa. Dieser wurde deshalb von der Fahrbahn geschleudert, überschlug sich im Straßengraben und blieb auf dem Dach liegen. Beide Fahrzeugführer konnten sich selbständig aus den Fahrzeugen befreien. Sie mussten durch das BRK ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand jeweils massiver Sachschaden, der auf mehrere tausend Euro geschätzt wird. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und die Feuerwehren aus Klingenberg und Röllfeld übernahmen die Reinigung der Fahrbahn und des Erdreiches.Eine 68jährige Dame nahm in einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße drei Schachteln Zigaretten aus dem Verkaufsregal und begab sich an die Kasse. Dort legte sie nur zwei Schachteln auf das Kassenband und steckte die dritte Schachtel ein. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde zudem bekannt, dass die Dame zusätzlich noch ein Geschirrtuch nicht bezahlen wollte. Der Gesamtwert des illegalen Einkaufes beläuft sich auf ca. 15,- Euro.In der Zeit vom Donnerstag Abend bis zum Freitag Nachmittag wurde in der Vital-Daehlen-Straße in Trennfurt ein schwarzer Audi angefahren. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Audi wurde der vordere, linke Kotflügel verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500,- Euro.In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurden durch einen noch nicht bekannten Täter in der Carl-Wiesmann-Straße beide Kennzeichen von einem weißen Hyundai entwendet.Mit einem spitzen Gegenstand wurde ein Fiat Punto in der Nacht vom Freitag auf Samstag verkratzt. Der unbekannte Täter kratzte ein ca. 40x40 cm großes Kreuz auf die Motorhaube des abgemeldeten Fahrzeuges. Der Schaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen.Bei der Polizei in Obernburg wurde am Samstag Nachmittag mitgeteilt, dass am Niedernberger See die Seitenscheibe eines Audis, der in der Verlängerung des Waldweges im Bereich des Flurbereinigungsweges stand, eingeschlagen wurde. Vor Ort konnte dann der Halter des Fahrzeuges angetroffen werden. Zusammen mit diesem wurde festgestellt, dass aus dem Fahrzeug der Geldbeutel des Fahrzeughalters fehlte. In diesem befanden sich neben Bargeld noch diverse persönliche Utensilien. Der Schaden an der Scheibe beläuft sich auf ca. 200,- Euro.

Originalmeldung der Polizei