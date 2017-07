19-Jähriger baut Unfall - Polizei nimmt ihm den Führerschein weg

Ein 19-jähriger Renault-Fahrer und seine Beifahrerin waren hier mit dem Pkw von Niedernberg in Richtung Großwallstadt unterwegs, als der Fahrer kurz vor dem Kreisverkehr Höhe Mainbrücke „Blaues Wunder“ die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw geriet ins Bankett, überschlug sich und kam auf der Seite im Straßengraben zum Liegen. Beide Insassen blieben unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von 6000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurden beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Erlenbach a.Main

Zwei unbekannte junge Männer hatten es am frühen Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, auf einen bepflanzten Blumenkübel in der Bahnstraße abgesehen. Eine Polizeistreife konnte vor Ort nur noch den zerbrochenen Blumentopf vorfinden. Der Sachschaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt.

Spiegel abgetreten

Erlenbach a.Main

Ebenfalls am frühen Samstagmorgen, gegen 02:10 Uhr, wurden an einem geparkten Pkw in der Straße Am Flürchen beide Außenspiegel abgetreten. Der Täter entkam unerkannt. An dem Toyota entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Ohne Führerschein unterwegs

Erlenbach a.Main Ohne erforderliche Fahrerlaubnis war eine 27-jährige am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, mit einem Kleinkraftrad unterwegs. Die Rollerfahrerin fiel zunächst auf, da sie ohne Helm unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass sie nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Betrunken mit dem Auto unterwegs

Kleinwallstadt/Sulzbach a.Main

Unter Alkoholeinfluss stand ein 86-jähriger Autofahrer am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr. Aufgefallen war der Fahrer auf der Strecke von Kleinwallstadt nach Sulzbach durch seine unsichere Fahrweise. Bei der Kontrolle erbrachte ein Vortest einen Wert von 0,48 Promille. Bei ihm wurde daraufhin eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

Unfallflucht

Leidersbach

In der Hauptstraße kam es am Freitagmittag, gegen 13:45 Uhr, zu einer Unfallflucht. Der Verursacher blieb mit seinem Ford-Kleintransporter bei Vorbeifahren an dem Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Opel hängen. Der geschädigte Pkw-Fahrer war vor Ort und wies den Fahrer noch auf seinen beschädigten Spiegel hin. Der Unfallverursacher setzte jedoch nach einem kurzen „Entschuldigung“ die Fahrt fort und kümmerte sich nicht weiter um den entstandenen Schaden. Die Polizeiinspektion Obernburg hat die Ermittlungen wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen. Der Schaden am Außenspiegel des Geschädigten beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Vorfahrt missachtet - leicht verletzt

Elsenfeld

Am Freitagmittag, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich in der Hofstetter Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkws. Eine 32-jährige KIA-Fahrerin wollte von der Busssardstraße kommend die Hofstetter Straße überqueren und übersah hierbei einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Opel-Fahrer. Der Opel wurde durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn abgewiesen und kollidierte hier noch mit einem Zaun und zwei geparkten Fahrzeugen. Die KIA-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 14500 Euro.

Altfett gestohlen

Wörth a.Main

In den frühen Freitag Morgenstunden, zwischen 02:30 und 08:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Anbau einer Imbissbude in der Dr.-Konrad-Wiegand-Straße und entwendeten ein gelbes, gefülltes 180 Liter-Altfettfass. Der Beuteschaden beläuft sich auf 50 Euro.



Polizei