Gasgrill in Flammen - Passanten löschen

Polizei Obernburg

Obernburg Donnerstag, 06.07.2017 - 12:57 Uhr

Zu einem Brand sind die Helfer der Obernburger Wehren am Mittwoch Abend in die Mozartstraße ausgerückt. Hier hatte eine Anwohnerin das Abendessen vorbereitet und dazu den Gasgrill eingeschaltet. Dieser geriet außer Kontrolle und stand kurze Zeit nach dem Einschalten vollständig in Flammen.