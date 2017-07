Ohne Führerschein mit dem Auto der Mutter unterwegs

Unter Drogeneinfluss im Auto

Unfallflucht

Hatte er sich doch ohne Wissen der Mutter den Autoschlüssel genommen und eine Spritztour mit dem Wagen unternommen.- Am Dienstag, gegen 07:45 Uhr, wurde eine 41-jährige Suzukifahrerin in der Ludwigstraße kontrolliert. Hierbei fielen drogentypische Verhaltensweisen auf, so dass ihr eine Blutprobe entnommen wurde.- Zwischen 10.15 und 10:30 Uhr, kam es am Dienstag auf dem Parkplatz des EDEKA in der Presentstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verursacher stieß beim Ein- oder Ausparken gegen den rechten vorderen Radkasten eines geparkten VW Touran und entfernte sich von der Unfallstelle.Die VW-Fahrerin hat einen Schaden von mindestens 1.000 Euro zu beklagen.

Meldungen der Polizei Obernburg