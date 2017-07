Betrunkener Fahrer in Kleinwallstadt will keine Blutabnahme

Unachtsam die Autotür geöffnet - Fahrradfahrer stürzt

Am Sonntag, gegen 21:30 Uhr, fiel ein 31-jähriger in einer Gaststätte in Kleinwallstadt auf, da er offenbar betrunken war. Beim Verlassen der Lokalität stieg er in ein Auto und fuhr davon. Zeugen folgten ihm und hielten die Polizei über den Standort auf dem Laufenden. Der Pkw konnte dann in der Glanzstoffstraße angehalten werden, nachdem über eine längere Strecke die Anhalteaufforderungen missachtete.Der Mann stand erheblich unter Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 3,86 Promille, daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Während der Maßnahme leistete der Betrunkene heftigen Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten und den Arzt.Seinen Rausch durfte er dann in der Arrestzelle ausschlafen.a.Main, Lkr. Miltenberg - Beim Öffnen der Fahrertüre kam es am Sonntag, gegen 10:20 Uhr, zu einem Vorfall in der Lindenstraße.Der 58-jährige Fahrer eines Mazdas wollte aus seinem Fahrzeug aussteigen und öffnete daher seine Fahrertüre. Zur gleichen Zeit fuhr ein 67-jähriger Radler an dem Fahrzeug vorbei, jedoch offenbar im zu geringen Abstand und dabei stieß er gegen die Türe. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und erlitt dabei Abschürfungen., Lkr. Miltenberg - Eine böse Überraschung erlebte die Halterin eines VW Golf am Sonntag, gegen 13:15 Uhr, auf dem Flurbereinigungsweg, Höhe Kreuzweg. Die 32-jährige Besitzerin war für eine knappe halbe Stunde zu Fuß unterwegs und musste nach ihrer Rückkehr feststellen, dass eine Seitenscheibe ihres Pkw eingeschlagen war. Aus dem Auto fehlte ein Rollkoffer, den die Frau bereits eingeladen hatte.Der Schaden beläuft sich auf gut 200 Euro. Der Diebstahlschaden ist noch nicht genau beziffert.a.Main, Lkr. Miltenberg - Zum Diebstahl eines Rührwerks im Wert von rund 70 Euro kam es am Sonntag, zwischen 11:00 und 18:00 Uhr, aus einem Neubau in den Pfützenäckern. Die Baustelle war zwar gesichert, jedoch ohne großen Aufwand zu betreten., Lkr. Miltenberg - Laut eigener Aussage eingeschlafen ist ein 23-jähriger Citroenfahrer am Montag, gegen 03:00 Uhr, in der Glanzstoffstraße. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Lampe. Hierbei entstand Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Die Werksfeuerwehr der ICO reinigte die Fahrbahn von den Trümmern.

