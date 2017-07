1,8 Promille: Orientierungslose Autofahrerin parkt vor der Polizei

Polizei Obernburg

Obernburg Sonntag, 02.07.2017 - 07:55 Uhr

Am Sonntag gegen 03.00 Uhr parkte eine 44-jährige BMW-Fahrerin ihr Fahrzeug mitten auf der Miltenberger Straße vor der Polizeiinspektion. Eine Streifenbesatzung wurde auf die Frau aufmerksam und wollte behilflich sein.