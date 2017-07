Lieferwagen rollt weg - Unfall in Kleinwallstadt

Mercedes großflächig zerkratzt



Fahrertüre zerkratzt



Reh ausgewichen, Unfall gebaut

Der Besitzer hatte ihn am Freitagnachmittag in der Hauptstraße vor seinen Anwesen abgestellt und war weg gegangen. Kurz darauf setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und stieß gegen einen Toyota der Nachbarn. Der Lkw schob dieses Fahrzeug weiter bis es gegen den nächsten Pkw von weiteren Nachbarn stieß. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.Die Besitzerin eines Mercedes wurde am Freitag Oper eines Sachbeschädigers. Sie hatte ihr Fahrzeug an zwei verschiedenen Örtlichkeiten geparkt und bemerkte danach, dass jemand auf einer Länge von fast drei Metern einen tiefen Kratzer hinterlassen hatte. Als Tatort kommt die Untere Wallstraße in Obernburg in Frage, wo das Fahrzeug von 8 bis 9.30 Uhr geparkt war, oder die Straße Im Urnenfeld in Großheubach in der Zeit zwischen 9.50 und 10.30 Uhr.An einem Peugeot war bereits am vergangenen Donnerstag von einem Unbekannten die Fahrertüre zerkratzt worden. Das Fahrzeug war von 18.15 bis 19.45 Uhr in Großwallstadt in der Goethestraße geparkt. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.Schnell reagiert und trotzdem das Auto beschädigt hat bereits am vergangenen Mittwoch der Fahrer eines Chevrolet Camaro. Er meldete am Freitag bei der Polizei einen Wildunfall. Demnach war er am Mittwochnacht zwischen Hofstetten und Eichelsbach unterwegs, als ihm ein Reh vors Auto sprang. Beim Ausweichen kam er von der Fahrbahn ab und fuhr einen Leitpfosten um. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro. Das Reh konnte unverletzt entkommen.





Meldungen der Polizei Obernburg