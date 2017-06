Beutezug durch Erlenbach: Unbekannte knacken sechs Autos

Im Ortsgebiet wurden insgesamt sechs Auto aufgebrochen. Entwendet wurden Lenkräder, Einbau-Navis und andere Fahrzeugteile im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Es ist davon auszugehen, dass sich alle sechs Pkw-Aufbrüche im Laufe der Nacht ereignet haben. An fünf Fahrzeugen des Herstellers BMW und einem Pkw des Herstellers Mercedes wurden jeweils die Dreieckscheiben eingeschlagen. So gelangten die Täter in die Innenräume, wo sie schließlich die Fahrzeugteile ausbauten und entwendeten.

Die angegangenen Pkw waren in der Frankenstraße, am Altwiesenring, in der Sudetenstraße, im Forstweg, in der Justin-Kirchgäßner-Straße sowie am Urbanusring abgestellt. Nur aus dem aufgebrochenen weißen BMW in der Sudetenstraße wurde dem Sachstand nach nichts entwendet. Es ist daher nicht auszuschließen, dass die Täter in diesem Fall möglicherweise bei der Tatausführung gestört wurden.

Die Kripo Aschaffenburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen. Um die Serie aufklären zu können, hofft der Sachbearbeiter nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:

- Wer hat in der Nacht zum Donnerstag in Erlenbach etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Pkw-Aufbrüchen im Zusammenhang stehen könnte?

- Wer hat im Ortsbereich verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug mit fremden Kennzeichen gesehen?

- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Serie beitragen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Tel. 06021/857-1732 in Verbindung zu setzen.

Um Pkw-Aufbrecher ermitteln zu können, bittet das Polizeipräsidium Unterfranken die Bürgerinnen und Bürger um sofortige Mitteilung von verdächtigen Wahrnehmungen über den Notruf 110. Achten Sie auf Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straßen „streifen“ und notieren Sie sich das Kennzeichen. Nur so können umgehend erfolgsversprechende Kontrollen und Fahndungsmaßnahmen in die Wege geleitet werden.

Originalmeldung der Polizei