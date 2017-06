Kreis MIL: Transporter überschlägt sich im Feld – Fahrer verletzt

Fahrzeug ist schrottreif

Obernburg Donnerstag, 29.06.2017 - 13:50 Uhr

Für Behinderungen sorgte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der Staatsstraße im Elsenfelder Ortsteil Rück. Dabei wurde ein 49-Jähriger verletzt.