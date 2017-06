Klingenberg: Mann geht mit Eisenstange auf 21-Jährigen los

Nach Angaben der Polizei sollen in der Klingenberger Kirchenstraße gegen 14.40 Uhr zwei Familien aneinander geraten sein. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Obernburg bestätigte, verschaffte sich ein 21-Jähriger mit einer Eisenstange gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Dort ging er mit der Waffe auf einen 24-jährigen Mann los. Dieser konnte den Angreifer entwaffnen, woraufhin die Situation völlig eskalierte: Der 24-Jährige warf zunächst die Eisenstange und anschließend einen Feuerlöscher auf den 21-Jährigen. Danach soll er laut Zeugenaussagen mit einem Messer auf seinen Kontrahenten losgegangen sein. Eine Mitbewohnerin, die sich in den Streit einmischte, wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Polizei konnte in der Wohnung das Messer sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an.



mci