BMW geht auf der B469 in Flammen auf

Mit Gas betrieben

Miltenberg Sonntag, 21.05.2017 - 10:08 Uhr

Laut unserem Blaulicht-Reporter vor Ort bemerkte am Sonntagmorgen kurz vor der Anschlussstelle Großwallstadt der Fahrer eines 5er-BMW Motorgeräusche. Er konnte seinen Wagen auf der B469 gerade noch rechtzeitig am rechten Fahrbahnrand anhalten, bevor er komplett in Flammen aufging.