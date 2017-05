Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall in Hausen

Unfallflucht



Beim Abbiegen gerutscht und auf Verkehrsinsel gelandet

Trunkenheitsfahrt

Ein 19-jähriger fuhr mit dem VW an einem parkenden Fahrzeug vorbei und übersah den entgegenkommenden Audi einer 21-jährigen, welche entgegen kam. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei erlitten fünf Personen leichte Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Sachschaden wurde auf 6.500 Euro beziffert.Die Feuerwehr Hausen übernahm die Verkehrsregelung und reinigte die Unfallstelle von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten.- Schaden in Höhe von rund 2.00 Euro entstand an einem geparkten blauen Mazda in der Zeit von Sonntag, 18:00 - Montag, 13:00 Uhr. Der Pkw stand in der Hauptstraße auf Höhe Hausnummer 37 geparkt. Ein unbekannter Pkw beschädigte die linke Fahrzeugseite.- Auch bei dem Verkehrsunfall am Montag, gegen 18:40 Uhr, dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn gewesen sein.Der 78-jährige Fahrer einer Mercedes B-Klasse wollte von der B 426 kommend nach links in die Miltenberger Straße einbiegen und kam ins Schleudern. Er geriet auf die Verkehrsinsel und beschädigte sich sein Fahrzeug, so dass ein Schaden von ca. 3.000 Euro entstand.- 1,16 Promille zeigte der Alkomat bei einem 47-jährigen Opelfahrer, der am Montag, gegen 17:10 Uhr, auf der Wallstraße einer Kontrolle unterzogen wurde. Nach einer Blutentnahme wurde die Weiterfahrt unterbunden. Den Mann erwartet ein längerer Führerscheinentzug.

Meldungen der Polizei Obernburg