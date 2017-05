18-jähriger Motorradfahrer wird nach Überholmanöver ins Feld geschleudert

Mömlingen

Obernburg Montag, 01.05.2017 - 09:11 Uhr

Um 13.30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seiner Honda von Mömlingen in Richtung Wald-Amorbach. Er war mit seinem Bruder, der auch auf einem Motorrad fuhr, unterwegs. Der junge Mann kam nach einem Überholmanöver nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und überschlug sich.