Mopedfahrer stürzt - 16-Jähriger verletzt

Weil er sich hierbei am Bein verletzte wurde er vom Rettungsdienst ins Klinikum Erlenbach verbracht. Der Sachschaden wird mit 800 Euro beziffert.. Am Samstagnachmittag stürzte eine 48jährige Frau unterhalb des Campingplatzes, wohl ohne Fremdbeteiligung von ihrem Drahtesel. Sie verletzte sich hierbei leicht und wurde deshalb vorsorglich zur Untersuchung in Erlenbacher Krankenhaus verbracht. Über Sachschaden liegen hier keine Erkenntnisse vor.. Zum wiederholten Male fiel eine 49jährige Landkreisbewohnerin wegen Ladendiebstahls auf. Sie hatte in einem Einkaufsmarkt in der Berliner Straße Wurstwaren im Wert von 11 Euro, die in einer Stofftasche deponiert waren durch die Kassenzeile geschmuggelt.. Am Samstag um die Mittagszeit wollte ein 43jähriger Fahrzeuglenker auf einem Waldparkplatz neben der Kreisstraße MIL30 wenden und touchierte hierbei einen geparkten Pkw. Die Höhe des Sachschadens liegt bei 2500 Euro.. Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst hatte am Samstagnachmittag eine 55jährige Pkw-Fahrerin. Sie wollte auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes rückwärts in eine Parklücke einfahren und beschädigte hierbei ein daneben geparktes Fahrzeug. Der Sachschaden wird mit 3500 Euro angegeben.. Wohl in der Nacht zum Samstag waren wieder „Schmierfinke“ unterwegs. Es wurden sowohl die Fassade eines Möbelhauses in der Römerstraße, als auch die Fassade eines Geschäftshauses in der Mainstraße angegangen. In jedem Fall wurden Graffiti-Schriftzüge in rot-blauer Farbe angebracht. Die noch unbekannten Übeltäter richteten einen Gesamtschaden in Höhe von 2000 Euro an.Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0



