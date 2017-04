Radler stürzt nach Kontakt mit Lastwagen

Obernburg Donnerstag, 27.04.2017 - 09:47 Uhr

Nicht ausreichender Seitenabstand beim Vorbeifahren an einem Radfahrer dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls vom Mittwoch, gegen 15:40 Uhr, auf der Glanzstoffstraße in Elsenfeld gewesen sein.