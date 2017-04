Bei Trinkgelage: Schlägerei in Trennfurt

Vier Verletzte - über 30.000 Euro Sachschaden

Vorfahrtsverstoß

Marihuana sichergestellt

Dabei gerieten während eines Trinkgelages ein 29-jähriger und ein 19-jähriger in Streit. In Folge dessen schlug der Ältere den Jüngeren nieder, so dass dieser sogar einer Behandlung im Krankenhaus bedurfte.Wegen seiner Aggressivität durfte der 29-jährige seine 1,88 Promille in der Arrestzelle ausnüchtern.Niedernberg, Lkr. Miltenberg - Vier Leichtverletzte und einen Schaden von über 30.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montag, gegen 08:20 Uhr, auf der B 469 Höhe der Anschlussstelle Niedernberg in Richtung Aschaffenburg.Verkehrsbedingt musste der 58-jährige Fahrer eines Ssangyong abbremsen. Diesen Umstand bemerkte der 30-jährige Fahrer am Steuer eines BMW zu spät und fuhr auf den Geländewagen auf. Der Wagen wurde durch den Anstoß ausgehoben und überschlug sich. Die drei Insassen wurden leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus.Der Fahrer des BMW wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.Niedernberg, Lkr. Miltenberg - Ein Unfall unter Missachtung der Vorfahrt ereignete sich am Dienstag, gegen 14:05 Uhr an der Einmündung der Rosenstraße in die Großostheimer Straße. Die 55-jährige Fahrerin eines Peugeot übersah beim Einbiegen einen VW, der von einer 40-jährigen Dame gelenkt wurde.Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro.Sulzbach a.Main, Lkr. Miltenberg - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Dienstag, gegen 01:20 Uhr, stieg den kontrollierenden Beamten der typische Geruch von Marihuana in die Nase. Nach eindringlicher Befragung händigte der Beifahrer auch ein Tütchen mit etwa 5 Gramm des Betäubungsmittels aus. Er sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.

Polizei