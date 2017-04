Verkehrsunfall mit Personenschaden

Diebstahl von Absperrpfosten

Der Opel Fahrer befuhr zunächst die Lindenstraße und wollte nach rechts in die Römerstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine 49-jährige Radfahrerin, die auf der Lindenstraße in Richtung Obernburg-Nord fuhr. Die Radfahrerin stürzte und zog sich Schürfwunden und Prellungen zu.am Main - Eine 16-jährige Schülerin wurde am 22.04.17 gegen 17.45 Uhr auf dem Radweg im Bereich der Straße „Am Mainbogen“ dabei beobachtet, wie sie einen Absperrpfosten entwendete. Die Schülerin konnte schließlich am Mainufer angetroffen werden und räumte den Diebstahl ein.am Main - In der Zeit vom 21.04.17, 22.30 Uhr, - 22.04.17, 11.45 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz zwischen dem Dornauer Ring und der Dorfstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr, vermutlich beim Rangieren, gegen einen dort abgestellten VW Amarok. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am VW entstand ein Frontschaden in Höhe von ca. 500,00 EUR.am Main - Am 22.04.2017 gegen 12.10 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einrichtungshauses in der Römerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Nissan-Fahrer fuhr beim Ausparken gegen einen Mercedes. Der 12-jährige Sohn des Mercedes-Fahrers befand sich zur Unfallzeit im Fahrzeug und konnte so das Kennzeichen des Verursachers ablesen. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,00 EUR.- Am 22.04.2017 von 03.00 Uhr - 08.00 Uhr wurde ein Wohnhaus in der Burgunderstraße von Unbekannten beschmiert. An der Hauswand wurde mit rosa Farbe die Aufschrift „ACAB“ angebracht. Eine Zeugin hat zu dieser Zeit mehrere Jugendliche in Tatortnähe beobachtet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,00 EUR.am Main - Eine Mercedes-Fahrerin stellte ihren Pkw in der Zeit vom 21.04.17, 21.00 Uhr, bis 22.04.17, 00.15 Uhr, in der Blumenstraße am Fahrbahnrand ab. Als sie wieder zuhause war, stellte sie fest, dass die Fahrertüre beschädigt bzw. eingedrückt war. Der Unfallverursacher entfernte sie unerlaubt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1200,00 EUR.

Hinweise an die Polizei Obernburg unter der Telefonnummer 06022/629-0

