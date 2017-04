Crash in Großwalsstadt: Fahrradfahrer muss ins Krankenhaus

Dort fuhr, gerade aus dem Kreisverkehr ausgefahren, eine Ford-Fahrerin. Der Radler stieß gegen die Beifahrertür und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde ins KH Erlenbach verbracht. Die Beifahrertür des Ford wurde zerkratzt. Der Sachschaden hier ca. 2500 Euro.



Zwei Verletzte bei Vorfahrtsunfall

Wörth

An der Einmündung Alexander-Wiegand-Str. und Staatsstraße 3259 kam es um 15.00 Uhr zum Zusammenstoß zweier Pkw. Dabei fuhr eine VW-Fahrerin aus der Alexander-Wiegand-Str. heraus obwohl sie die Vorfahrt einer von der B 469 kommenden, in Richtung Klingenberg fahrenden Toyota-Fahrerin zu beachten gehabt hätte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt ins Krankenhaus Erlenbach verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 12000 Euro.



Schraube im Hinterreifen

Kleinwallstadt

In der Zeit von Donnerstag 18.00 Uhr bis Freitag 12.00 Uhr wurde in den linken Hinterreifen eines silberfarbenen Citroen C 3 im Berliner Ring eine Schraube eingedreht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.



Hebelspuren an Bürotür

Obernburg

Vermutlich im Laufe des Donnerstages versuchte ein Unbekannter die Bürotür eines Anwesens in der Unteren Wallstr. aufzuhebeln. Die Holztür hielt jedoch den Versuchen des Werkzeuges stand. Es entstand geringer Sachschaden.

