Reuiger Dieb bringt Beute zurück  Trinkgeld inklusive

In den vergangenen Wochen fanden in dem Privatanwesen in Obernburg Renovierungsarbeiten durch ein Bauunternehmen statt. Der Hauseigentümer bemerkte nach Beendigung der Arbeiten, dass ihm über 200 Euro Bargeld gestohlen wurden. Er erstattete Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle, was offenbar seine Wirkung zeigte.

Denn am Tag danach fand der Bestohlene ein Kuvert mit dem entwendeten Geldbetrag vor seiner Haustür liegend auf. Der weiter unbekannte Täter hatte seinem schlechten Gewissen offensichtlich Abhilfe schaffen wollen und legte noch ein kleines ‚Trinkgeld‘ drauf.

Meldung der Polzei Obernburg