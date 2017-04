Unfall in Klingenberg - Vier Autos beteiligt!

Zur Unfallzeit waren vier Pkw von Klingenberg kommend Richtung Wörth unterwegs. An der Fußgängerampel im Bahnhofsbereich mussten die ersten drei Pkw wegen Rotlichts an der Ampel verkehrsbedingt anhalten.Dies bemerkte der letzte Fahrer in der Kolonne zu spät und fuhr mit seinem Pkw Ford auf den vorausfahrenden Fiat einer Klingenbergerin auf. Deren Pkw wurde dann auf den Ford eines Michelstädters aufgeschoben und dieser wiederum auf einen Pkw Audi. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, an den beteiligten Pkw entstand jeweils Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6000 Euro.Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

