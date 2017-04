Hund beißt Rentner in Erlenbach

Polizei Obernburg

Obernburg Sonntag, 16.04.2017 - 10:06 Uhr

Am 15.04.17, gegen 15:00 Uhr, saß ein Erlenbacher Rentner in der Straße „Am Mainbogen“ auf einer Parkbank. Gleichzeitig führte eine bislang unbekannt Dame ihren Hund, vermutlich Collie, spazieren. Der Hund biss dem Rentner unvermittelt ins Bein.