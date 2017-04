Unbekannter wirft Müll auf Autodach: 1500 Euro Schaden

Polizei Obernburg

Obernburg Freitag, 14.04.2017 - 11:52 Uhr

Die Obernburger Polizei nahm am Donnerstag eine Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen. Einem 44-jährigen Fahrzeughalter wurden in der Nacht zum Donnerstag, wohl eine Stunde nach Mitternacht, zwei volle Mülltüten auf das Dach seines in der Johannesstraße geparkten Wagen geworfen.