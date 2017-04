Einbruch in Sulzbacher Werkstatt - Fahrräder gestohlen

Berauschte Fahrten



Sachbeschädigung

Unfallflucht

Sie richteten dabei einen Schaden im vierstelligen Bereich an. Die Täter überkletterten offenbar das Tor zum Grundstück und hoben das Diebesgut darüber.Hinweise auf Drogenkonsum ergaben sich am Mittwoch, gegen 12:50 Uhr, bei der Kontrolle eines Rollerfahrers in der Wilhelmstraße. Ein Vortest bei dem 16-jährigen ergab ein positives Ergebnis auf Marihuanakonsum. Eine Blutuntersuchung wird Aufschluss über die Substanz geben, anschließend erwartet den jungen Mann ein Bußgeldverfahren.1,10 Promille Alkohol zeigte der Alkomat bei einem Skodafahrer, der am Mittwoch, um etwa 20:00 Uhr, in der Hauptstraße angehalten wurde. Der 43-jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.- Von Dienstag auf Mittwoch liegt die Tatzeit für eine Sachschädigung in der Hauptstraße. Ein Unbekannter beschädigte die Glasscheibe eines Schaukastens an einer Gaststätte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 50 Euro.- Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch, etwa zwischen 17:30 und 18:05 Uhr, auf dem Parkplatz des Rewe in der Berliner Straße. Die Besitzerin eines schwarzen Corsa hatte den Wagen für die Dauer des Einkaufs dort abgestellt. Nach Rückkehr musste sie eine Beschädigung an ihrem linken Außenspiegel feststellen. Die Reparaturkosten dürften 200 Euro betragen.





Meldungen der Polizei Obernburg