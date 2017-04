Giftköder in Wörth ausgelegt?!

Fahrraddiebstähle

Die Ermittlungen wurden durch die Diensthundeführer bei den OED Aschaffenburg übernommen. Hundebesitzer werden gebeten auf verdächtige Köder zu achten.- In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde aus einem Hofraum in der Siedlungsstraße ein schwarzes Trekkingrad der Marke Mifa gestohlen. Das Rad war in dem offenen Hofraum unversperrt abgestellt. Der Zeitwert beträgt ca. 100 Euro.

Großwallstadt, Lkr. Miltenberg - Nachdem die Besitzerin eines silber-blauen Rades erfuhr, dass ihr Rad zwischen Montag und Dienstag gestohlen wurde, fuhr am Dienstag, gegen 15:45 Uhr, prompt ein Unbekannter damit an ihr vorbei. Der Aufforderung stehen zu bleiben kam er nicht nach, worauf sich ein Mitarbeiter des Bauhofs in den Weg stellte und ihn anhalten konnte. Der Täter nannte dann seinen Vornamen, nutzte aber die Gelegenheit, als die Polizei gerufen wurde, zu flüchten. Den Hinweisen auf den Verdächtigen wird jetzt nachgegangen.



Fahrt unter Drogeneinfluss

Mopedfahrer übersieht Pkw

- Körperliche Auffälligkeiten, die auf einen zeitnahen Drogenkonsum hindeuteten wurden am Montag, gegen 18:30 Uhr, bei einem 23-jährigen Daimlerfahrer festgestellt. Nach einer Blutentnahme musste er Mann eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da er in Deutschland keinen festen Wohnsitz besitzt.- Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw kam es am Dienstag, gegen 18.45 Uhr, auf der Kreuzung Berliner Straße / Elsenfelder Straße.Der 16-jährige Fahrer des Zweirades wollte von der Berliner Straße nach links in die Elsenfelder Straße einbiegen. Dabei übersah er die 18-jährige Fahrerin eines Chevrolet, die im entgegen kam. Bei dem Zusammenstoß erlitt der jungen Mann Frakturen und wurde ins Krankenhaus gebracht.Die Schäden an den Fahrzeugen betragen etwa 2.000 Euro.



Meldungen der Polizei Obernburg