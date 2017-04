Dieb stiehlt allwöchentlich die Montagszeitung

Opferstöcke aufgebrochen

Klingenberg a.Main. Zwei Opferstöcke brach ein Unbekannter im Zeitraum von 02.04. - 10.04.2017 in der Trinitat-Kirche in der Jahnstraße auf. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 30 Euro.

Fahrräder gestohlen

Obernburg/ Erlenbach. Über das vergangene Wochenende gestohlen wurde ein grünes Damenrad der Marke Bianchi. Der Drahtesel wurde zwischen Freitag, 12:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr, aus einem Hof in der Obernburger Deckelmannstraße entwendet. Schaden rund 500 Euro.

Auch in Erlenbach war ein Fahrraddieb unterwegs. In der Zeit von Samstag bis Montag kam am Bahnhofsplatz ein blau-schwarzes Bike der Marke Winora abhanden. Das Fahrrad war mit einem Spiralschloss abgesperrt. Der Zeitwert betrug ca. 150 Euro.

Trotz entstempeltem Auto gefahren

Klingenberg. Wegen fehlendem Versicherungsschutz wurde vergangene Woche das Auto einer 44-jährigen entstempelt. Dieser Umstand hielt sie aber nicht davon ab, trotzdem mit dem Wagen zu fahren. Sie wurde am Montag, gegen 16.55 Uhr, im Wiesgrabenweg angehalten. Jetzt wird gegen sie eine Anzeige wegen

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Zulassung erstattet.

Zaun angefahren

Klingenberg. Gute 500 Euro Schaden entstanden bei einer Verkehrsunfallflucht am Montag, zwischen 10 und 12 Uhr. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen einen Metallzaun in der von-Mairhofen-Straße und

entfernte sich ohne Schadensregulierung.

Im Vollrausch gegen geparktes Auto

Obernburg. Einen kurzen Weg zur Unfallstelle hatte die Streife am Montag, gegen 21:20 Uhr, in der Miltenberger Straße. Genau gegenüber der Dienststelle stieß der 31-jährige Fahrer eines Passat gegen einen geparkten Mazda und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Da bei dem Unfallfahrer satte 2,68 Promille Alkohol festgestellt wurden, wurde er ins gegenüberliegende Dienstgebäude gebeten, um dort eine Blutentnahme durchzuführen. Sein polnischer Führerschein wurde sichergestellt.

Roller ohne Kennzeichen - Fahrer ohne Führerschein

Alkoholisiert im Auto

In der Schulstraße wurde am Montag, um 20:50 Uhr, durch die Sicherheitswacht ein Roller ohne Kennzeichen festgestellt. Durch die herbeigerufene Streife wurde dann festgestellt, dass das Gefährt zulassungspflichtig wäre und der 17-jährige Fahrer keinen Führerschein besitzt. Ihn erwartet jetzt eine Reihe von Anzeigen.

Mömlingen. Am frühen Dienstagmorgen, gegen 03:10 Uhr, wurde in der Obernburger Straße ein Smart kontrolliert. Bei dem 46-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Wert von 0,60 Promille. Da für den Führerschein des Herrn ein Beschlagnahmebeschluss bestand, wurde der dann auch gleich einbehalten.

"Verschwundener" Smart ist wieder da

Leidersbach. Der in der Nacht von Freitag auf Samstag vermisste Smart wurde durch seinen Besitzer wieder aufgefunden. Offenbar war ihm nicht mehr erinnerlich, wo er seinen Kleinwagen geparkt hatte.

Quelle: Polizei Obernburg