Polizei nutzt schönes Wetter für Biker-Kontrolle

Mit Lasergeschwindigkeitsmessgerät, Schallpegelmesser und anderem Equipment führte die Polizei auf der Strecke vom Ortsteil Rück nach Elsenfeld am Sonntag eine fünfstündige Kontrolle durch. Von den fast vierzig angehaltenen Maschinen mussten zwei Lenker eine Anzeige wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis hinnehmen. Sieben weitere Fahrer mussten wegen kleinerer Mängel oder fehlender Dokumente beanstandet werden. Vierzehn Fahrzeugführer mussten wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen zur Anzeige gebracht werden. Spitzenreiter auf der auf 70 km/h beschränkten Strecke waren leider zwei Fahrer mit jeweils 110 km/h, dicht gefolgt von zwei Weiteren mit gemessenen 108 km/h.

Belehrungsresistent zeigte sich ein 21-jähriger, der zunächst wegen lauter Fahrgeräusche auffiel und kontrolliert wurde. Nachdem er sein Fahrzeug noch an der Kontrollstelle wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht hatte fuhr er rasant davon. Ignoriert hatte er die vorherige Information, dass auch ein Lasermessgerät an der Kontrolle stand. Dieses zeigte für ihn 101 km/h an. Wegen Vorsatz wird jetzt sein Bußgeld verdoppelt. Im Laufe des Sommers werden noch weitere Schwerpunktkontrollen durchgeführt werden.

Quelle: Polizei Obernburg