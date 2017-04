Motorradfahrer in Erlenbach gestürzt

Polizei Obernburg

Obernburg Sonntag, 09.04.2017 - 16:38 Uhr

Relativ glimpflich ging ein Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag, in der Mechenharder Straße in Erlenbach ereignete, aus. Aus noch ungeklärter Ursache blockierte das Hinterrad eines Krades. Das Krad kam dadurch ins Schlingern und der 59jährige Fahrer stürzte.