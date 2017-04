Fahrrad gegen Auto - 13-Jähriger muss ins Krankenhaus

Hierzu fuhr er auf dem in seiner Fahrtrichtung linken Gehweg. An der Einmündung zur Bildstraße wollte er diese überqueren und achtete dabei nicht auf den Verkehr. Er stieß gegen die Fahrzeugfront einer Autofahrerin, die gerade aus der Bildstraße in die Erlenbacher Straße abbiegen wollte und bereits an der Einmündung stand. Dadurch kam er zu Sturz und verletzte sich leicht am Knöchel. Der Rettungsdienst wurde nicht benötigt. Dennoch wurde der Junge nach dem Unfall von seiner Oma ins Krankenhaus gebracht, um ihn dort untersuchen zu lassen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 400 Euro.





Radler in Schlangenlinien

Niedernberg, Lkr. Miltenberg

Wegen seiner starken Schlangenlinien fiel einer Streifenbesatzung ein Radfahrer auf, der im Stadtweg fuhr. Er wurde zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei wurde deutlicher Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 2,08 Promille. Da ab einem Wert von 1,6 Promille von einer absoluten Fahruntüchtigkeit bei Radfahrern ausgegangen werden muss, wurde der 43-jährige auf die Dienststelle verbracht. Zudem zeigte er durch seine Fahrweise auch Ausfallerscheinungen. Ihm wurde auf der Dienststelle der PI Obernburg eine Blutprobe entnommen. Den Radfahrer erwartet nun eine Strafanzeige.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Sulzbach, Lkr. Miltenberg

Bei einem 19-jährigen Fahrer eines BMW wurden bei einer Verkehrskontrolle drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Er räumte schließlich ein, dass er vor der Fahrt einen Joint geraucht habe. Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot.

Fahrverbot nicht eingehalten

Leidersbach, Lkr. Miltenberg

Trotz eines bestehenden Fahrverbots bestieg am Freitagnachmittag ein 60-jähriger seinen Mofaroller und fuhr zum Einkaufen. Hierbei wurde er von einer Streife angehalten. Im Verlauf der Kontrolle wurde den Beamten das Fahrverbot bekannt. Der Mann musste seinen Roller abstellen und durfte seinen Weg nur noch zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Pkw macht sich selbstständig

Mömlingen, Lkr. Miltenberg



Die Fahrerin eines Pkw stellte diesen vor einem Modemarkt auf dem Parkplatz ab. Offensichtlich vergaß sie, ihr Fahrzeug gegen ein Wegrollen zu sichern. Das Auto machte sich selbstständig und rollte gegen das Heck eines weiteren Pkw. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Holzdieb unterwegs

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von einem Holzlagerplatz in der Nähe des Forstwegs an der Staatsstraße, Holz gestohlen. Der Wert wird mit ca. 60 Euro beziffert. Ob von einem weiteren benachbarten Lagerplatz ebenfalls Holz gestohlen wurde, war noch nicht klar. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich mit der Polizei Obernburg in Verbindung zu setzen.

