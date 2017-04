Jugendliche Randalierer in Elsenfeld

Sachbeschädigung und Diebstahl an Verkehrseinrichtungen

Unfallflucht

Fluchtversuch mit frisiertem Roller



Gartenhütte aufgebrochen



Roller entwendet

Außerdem wurde an einem geparkten Mazda noch der Außenspiegel beschädigt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Obernburg entgegen.- Bereits am vergangenen Wochenende, Freitag bis Montag, wurden auf der Strecke von Mönchberg nach Collenberg zwei Verkehrszeichen gestohlen und eine Absperrbake und die dazugehörige Beleuchtung mit roter Farbe besprüht. Die Verkehrseinrichtungen dienten als Vorankündigung und Absperrung der Strecke nach Collenberg, die ja wegen eines Erdrutsches derzeit gesperrt ist. Es entstand ein Schaden von um die 350 Euro.- Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden bei einer Unfallflucht an einem geparkten Mercedes Sprinter in der Zeit von Mittwoch, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 13:00 Uhr. Das Fahrzeug war auf der derzeitigen Umleitungsstrecke in der Rücker Straße abgestellt. Von dem Wagen wurde der linke Außenspiegel abgefahren.- Der Kontrolle entziehen wollte sich am Donnerstag, gegen 13.50 Uhr, ein 15-jähriger mit seinem Roller in der Goethestraße. Er konnte dann doch angehalten werden. Dabei wurde festgestellt, dass das Gefährt keine Drossel besitzt und weit schneller als die erlaubten 25 km/h fährt. Den jungen Mann erwartet jetzt ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.Am Donnerstag, zwischen 16:30 und 20:30 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter eine Gartenhütte auf einem Grundstück am Elsavaufer aufgebrochen wurde. Dort wurde Tabak gestohlen. Der Gesamtschaden wurde auf 250 Euro beziffert.- Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde ein Roller in der Pfaffengasse entwendet. Der Besitzer hatte das Gefährt vor seinem Anwesen abgestellt. Das Fahrzeug wurde aber am Donnerstag am Bahnhof auf der anderen Mainseite gefunden. Offenbar konnte der Täter den Roller nicht starten, da dieser derzeit auch nicht für den Straßenverkehr hergerichtet ist und schon lange Zeit nicht mehr gefahren wurde.

Quelle: Polizei Obernburg