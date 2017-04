Reiterin stürzt in Suzbach vom Pferd - Verdacht auf Rückenverletzung

Vorfahrtsunfall

Einhandmesser sichergetellt



Geparktes Motorrad angefahren

Die 45-jährige war zuvor ohne Fremdbeteiligung von ihrem Pferd gestürzt und gegen einen Balken geprallt. Zum schonenden Transport wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt.Mittwoch, gegen 07.35 Uhr, kam es an der Einmündung des Amselweg in die Miltenberger Straße zu einem Vorfahrtsunfall mit rund 8.500 Euro Sachschaden.Der 18-jährige Fahrer eines BMW wollte vom Amselweg nach rechts in die Miltenberger Straße einbiegen. Hier übersah er einen weiteren BMW, der von einem 54-jährigen gelenkt wurde.Beide Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt. Gegen den 18-jährigen wird eine Bußgeldanzeige erstattet.Am Mittwoch, gegen 14:50 Uhr, kontrollierten Zivilbeamte am Bahnhof in Obernburg einen 17-jährigen. Dabei wurde in seiner Bauchtasche ein Einhandmesser festgestellt. Das Messer wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.- Schaden in einer Höhe von mindestens 500 Euro entstand an einem geparkten Motorrad der Marke Honda. Das Kraftrad war am Ende einer Parkbucht in der Frühlingstraße quer abgestellt und mit einer Schutzplane bedeckt. Vermutlich zwischen Montag und Mittwoch stieß ein Unbekannter gegen die Honda, die dabei umfiel und einigen Schaden nahm. Der Verursacher hat wohl anschließend die Maschine wieder auf den Ständer gestellt, so dass die Geschädigte erst durch Zufall den Schaden erkannte.



Meldungen der Polizei Obernburg