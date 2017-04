Einmietbetrug in Obernburger Hotel

Lkw-Reifen beschädigt

Unfallflucht

Sie waren für knapp eine Woche eingemietet, vergaßen aber bei ihrer „Abreise“ einen Führerschein und einen Ausweis. Beide hatten in der vergangenen Wochen schon einmal die Polizei beschäftigt.Der Ältere musste seinen Alkoholrausch am 30.März im Polizeigewahrsam ausschlafen. Der Jüngere kam gar ins Krankenhaus.- Mehrfach zerstochen wurde in den letzten vier Wochen ein Reifen von einem Lkw-Sattelanhänger, der in der Großostheimer Straße abgestellt ist. Es ist ein Schaden von gut 1.200 Euro zu beklagen.- Dienstag, gegen 09:45 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Hauptstraße. Die Besitzerin eines geparkten Opel Corsa befand sich grade auf ihrem Balkon, als sie ein Unfallgeräusch hörte und zugleich sehen konnte, wie ein Pkw den Außenspiegel ihres Wagens beschädigt hatte und ohne Reaktion einfach weiter fuhr. Es entstand ein Schaden von 150 Euro.

Meldungen der Polizei Obernburg