Erlenbach: 36-Jähriger liegt hilfos mit 3,2 Promille im Gebüsch

Polizei Obernburg

Obernburg Sonntag, 02.04.2017 - 07:53 Uhr

Am Samstag um 11.30 Uhr fand ein Spaziergänger in der Nähe der Straße Am Gewanne eine Person vor einem Gebüsch liegend. Der Mann war nicht in der Lage aus eigener Kraft aufzustehen.