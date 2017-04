Audifahrer kollidiert mit Hirsch

Unter Drogeneinwirkung am Steuer

Das Tier war zwischen Großheubach und Röllfeld vor einen Audi A6 gesprungen und schwer verletzt worden. Den eintreffenden Polizeibeamten blieb leider nur noch die Möglichkeit das Tier mit ihrer Dienstwaffe von seinem Leiden zu erlösen. Nach Angaben des Jagdpächters war dies seit mehr als 40 Jahren der erste Hirsch, der in seinem Revier aufgetaucht war. Erlenbach a. Main, Lkr. Miltenberg. Bereits am Freitag früh gegen 6 Uhr war es zu einem Wildunfall gekommen, allerdings mit einem weniger seltenen Tier. Zwischen Mechenhard und Klingenberg war eine Wildsau aus dem Wald heraus vor einen BMW gerannt und verendet. Am Fahrzeug entstand dabei ein Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Sulzbach a. Main, Lkr. Miltenberg. Der Fahrer eines VW Polo hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Aufmerksamkeit einer Streifenbesatzung auf sich gezogen. Er war im Breiten Weg an den Beamten ohne angelegten Sicherheitsgurt vorbeigefahren. Nachdem er angehalten worden war, war sofort aufgefallen, dass er sichtlich Probleme hatte, sich gerade auf den Beinen zu halten. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 0,0 Promille. Allerdings waren drogentypische Ausfallerscheinungen erkennbar. Ihm wurde im Klinikum Erlenbach eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Rucksack mit Geldbörse entwendet.

Leidersbach, Lkr. Miltenberg. Ein Rucksack samt Geldbörse und Schlüssel ist am vergangenen Donnerstag vor der Haustüre des Anwesens Weinbergstraße 36 verschwunden. Die Besitzerin hatte ihn um 17:45 Uhr dort abgestellt und wollte ihn um 19:15 wieder mitnehmen. Dabei musste sie feststellen, dass ihn ein Unbekannter entwendet hatte.

Hinweise nimmt die Polizei Obernburg unter Tel. 06022/6290 entgegen.