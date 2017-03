Mömlingen: Agressive Bettler fahren beinahe Fußgängerin um

Der und ein weiterer Mann rannten daraufhin zu einem grünen Passat mit französischen Kennzeichen, der anschließend mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz des Geschäfts fuhr und dabei noch fast die Frau angefahren hätte, die an der Ausfahrt des Parkplatzes stand.Der Wagen wurde von einer dritten unbekannten Person gefahren, flüchtete in Richtung Eisenbach, wo er einer Streife entgegen kam. Nachdem die gedreht hatten, war der Pkw allerdings spurlos verschwunden.Die Polizei ermittelt in diesem Fall nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung.

Unfallfluchten

Wörth a.Main, Lkr.Miltenberg - Am Mittwoch, zwischen 12:30 und 20:00 Uhr wurde an der Tankstelle in der Landstraße ein Staubsaugerautomat angefahren. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von gut 2.000 Euro. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne den Schaden gemeldet zu haben.



Elsenfeld, Lkr. Miltenberg - Donnerstag, zwischen 13:40 und 23:10 Uhr, wurde auf einem Privatparkplatz in der Hofstetter Straße eine Parkplatzsperre beschädigt. Ein Unbekannter war gegen den Pfosten gefahren und hatte einen Schaden in Höhe von etwa 75 Euro verursacht. Auch hier fuhr der Verursacher ohne Schadensregulierung davon.



Auf Gegenfahrspur geraten

Großwallstadt, Lkr. Miltenberg - Zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr kam es am Donnerstag, gegen 18:35 Uhr, auf der Sportplatzstraße. Die 37-jährige Fahrerin eines BMW Mini geriet aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur und stieß mit dem Seat eines 29-jährigen zusammen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.



Mit dem Rad gestürzt

Obernburg a.Main, OT Eisenbach, Lkr. Miltenberg - Möglicherweise Verletzungen an der Wirbelsäule erlitt ein 45-jähriger Radfahrer am Donnerstag, gegen 18:50 Uhr. Der Biker war zusammen mit einem weiteren Radler auf dem Trail in Eisenbacher Wald unterwegs, als er auf einer Anhöhe zu Fall kam und die genannten Verletzungen erlitt. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Polizei Obernburg