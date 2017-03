Seniorin in Wörth bestohlen

Kaugummiautomat aufgebrochen

Leider wurde die Tat erst eine dreiviertel Stunde verspätet mitgeteilt, so dass kein Verdächtiger mehr festgestellt werden konnte. Ein Tatverdächtiger wurde durch einen Mitarbeiter der Einrichtung festgestellt und angesprochen, worauf dieser das Haus verließ. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 55 Jahre als, 170 cm groß, normale Statur, ohne Bart und Brille; er trug eine schwarze Lederjacke, eine Jeans und eine blaue oder schwarze Baseballmütze. Zudem hatte er eine Umhängetasche dabei. Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Die Polizei Obernburg bittet daher Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt eine Person mit der Beschreibung gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Dienststelle unter Tel. 06022/629-0 zu melden. Eine weitere Bitte der Polizei. Scheuen Sie sich nicht, wenn Sie verdächtige Personen feststellen, dass Sie unverzüglich die Polizei verständigen.

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Zwischen dem 13.03.2017 und 24.03.2017 wurde ein Kaugummiautomat im Forstweg aufgebrochen und die Füllung (Kaugummis und Spielzeug) gestohlen. Der Automat wurde anschließend im Ortsgebiet gefunden und sichergestellt.

Diebstahl aus Gartenhaus

Eschau, Lkr. Miltenberg. Zwischen Montag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 08:30 Uhr, wurde ein Gartenhaus im Bereich „Untere Wiesen“ aufgebrochen. Daraus wurde ein Aggregat und Benzin gestohlen. Der Wert wurde mit ca. 100 Euro angegeben.

Unfallflucht

Klingenberg a.Main, OT Trennfurt, Lkr. Miltenberg. Rund 500 Euro Schaden entstand an einem BMW X3 am Mittwoch, zwischen 06:00 und 16:00 Uhr. Der Wagen stand auf dem Parkplatz in der Alexander-Wiegand-Straße und wurde an der Frontstoßstange beschädigt.

Abgelaufene / ungültige Führerscheine

Kleinwallstadt, Lkr. Miltenberg. Offenbar versäumt seinen Führerschein zu verlängern hatte ein 23-jähriger, der am Mittwoch, gegen 17:09 Uhr, mit einem Lkw und Sattelanhänger in der Wallstraße kontrolliert wurde. Dem Kraftfahrer musste die Weiterfahrt untersagt werden, zudem wurde gegen ihn eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Erlenbach a.Main, Lkr. Miltenberg. Ebenfalls sein Auto stehen lassen musste gegen 18:10 Uhr, ein 35-jähriger in der Elsenfelder Straße. Der Peugeotfahrer hatte versäumt seine ausländische Fahrerlaubnis hier umschreiben zu lassen, womit sie ihre Gültigkeit verlor. Auch gegen ihn musste Anzeige erstattet werden.

Diebstahl aus Wohnwagen

Klingenberg a.Main, OT Trennfurt, Lkr. Miltenberg. Zwischen November 2016 und dem 29.03.2017 wurde ein Wohnwagen aufgebrochen und daraus einiges an Wohnungsausstattung (Fernseher, Besteck, Bettwäsche) gestohlen. Der Diebstahlswert beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Der Sachschaden auf rund 500 Euro.

Originalmeldung der Polizei Obernburg