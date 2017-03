Gartenabfallverbrennung gerät außer Kontrolle

Polizei Obernburg

Obernburg Mittwoch, 29.03.2017 - 11:43 Uhr

Zu einem Einsatz der Feuerwehr kam es am Dienstag, gegen 11:15 Uhr in der Sonnenstraße in Hausen. Dort wurden durch einen Anlieger einige Gartenabfälle verbrannt.