Niedernberg: Zusammenstoß am Fußgängerüberweg

Von Fahrbahn abgekommen

Durch die tiefstehende Sonne geblendet hatte der 25-jährige Fahrer eines BMW den 17-jährigen Radfahrer übersehen, der grade fahrend den Zebrastreifen überqueren wollte. Mit Prellungen und Schürfwunden musste der Radler ins Krankenhaus gebracht werden.Zu klären gilt, ob den Radfahrer eventuell auch ein Vorwurf zu machen ist, da er den Fußgängerüberweg fahrend überquerte.Sachschaden entstand in Höhe von rund 5.000 Euro.An der Unfallstelle regelte die Feuerwehr Niedernberg den Verkehr.Kleinwallstadt, Lkr. Miltenberg - Am Montag, gegen 15:00 Uhr, kam eine 87-jährige Opelfahrerin auf der Strecke von Kleinwallstadt Richtung Sulzbach von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde die Dame leicht Verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von gut 5.000 Euro.Da bei ihr Alkoholgeruch festgestellt wurde, musste sie eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Polizei