Auto prallt gegen Roller - Fahrer verletzt

Wiesenbrand

Gegen 16:00 Uhr fuhren zwei Rollerfahrer auf 2313 von der „Blauen Brücke“ in Richtung der Zufahrt zur „Jomm-Ranch“. Hier wollten diese nach eigenen Angaben nach links abbiegen und kündigten dies entsprechend per Handzeichen an. Ein hinterherfahrender Verkehrsteilnehmer nahm dies nicht entsprechend wahr und wollte zeitgleich zum Überholen ansetzen. Er kollidierte daraufhin mit einem der Roller und warf diesen um. Der Fahrzeuglenker erlitt durch den Sturz Abschürfungen. An beiden Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

Mönchberg. Gegen 20:10 Uhr wird durch eine Zeugin im Bereich des Ausflugsparkplatzes beim ehemaligen Skilift der Brand einer Wiesenfläche mitgeteilt. Weiterhin konnte die Mitteilerin beobachten, wie sich zwei junge Männer aus Richtung des Brandortes zu einem Pkw Audi A4 begaben und in unbekannte Richtung davonfuhren. Es liegt nahe, dass diese mit der Entstehung des Brandes in Zusammenhang stehen. Der Brand konnte durch die FFW Mönchberg abgelöscht und ein Übergreifen auf den nahen Waldrand somit verhindert werden. Das Feuer hätte hier aufgrund der aktuellen Trockenheit sicherlich schnell um sich gegriffen. Die Ermittlungen zu den beiden Tatverdächtigen dauern an.

Randalierer

Erlenbach a.Main. Gegen 20:50 Uhr wurde in einer Gaststätte in Erlenbach a.Main ein aggressiver Gast mitgeteilt. Dieser schrie herum und legte sich mit den anwesenden Gästen an. Nachdem der Gaststättenbetreiber den Mann aus dem Lokal verweisen wollte schlug ihn dieser. Hierbei wurde er leicht verletzt. Vor der Lokalität beschädigte der Randalierer dann noch ein parkendes Auto und warf mehrere Mülltonnen um. Nach einer kurzen Flucht konnte der Mann dann in der Nähe des Tatortes von einer Streifenbesatzung aufgegriffen werden. Er musste zur Unterbindung weiterer Straftaten die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen und muss nun mit einer Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung rechnen.

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

B469 Klingenberg a.Main. Gegen 18:30 Uhr fuhren auf der B469 in Fahrtrichtung Aschaffenburg drei Fahrzeuge hintereinander auf dem rechten Fahrstreifen. Als der letzte Fahrzeuglenker die beiden von ihm fahrenden Pkw überholen wollte zog der zweite Verkehrsteilnehmer unvermittelt ebenfalls ein Stück auf die linke Fahrspur und nötigte den Überholer dadurch zu einem Ausweichmanöver. Dieser verlor dadurch die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte in die Mittelleitplanke. An seinem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme, in deren Verlauf ein Fahrstreifen gesperrt werden musste, konnten beim Unfallverursacher drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht. Es wurde daraufhin eine Blutentnahme bei dem jungen Mann durchgeführt. Da dieser aktuell keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung angeordnet nach deren Zahlung der Beschuldigte entlassen werden konnte.

Vor- und Rückwärtsgang verwechselt

Elsenfeld. Gegen 16:50 Uhr stand ein Verkehrsteilnehmer an der Ampelanlage am so genannten Stachus in Elsenfeld. Als die Lichtzeichenanlage von rot auf grün wechselte legte der Fahrzeugführer mutmaßlich statt des Vorwärtsgangs den Rückwärtsgang ein und schob dadurch den dahinter befindlichen Pkw auf ein weiteres Fahrzeug. Es entstanden hierbei Sachschäden. Der Unfallverursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern noch an, da vor Ort ein Kennzeichen abgelesen werden konnte

Betäubungsmittel aufgefunden

Wörth a.Main. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Obernburg beobachtete am 26.03.2017 gegen 08:00 Uhr in Wörth a.Main eine Gruppe junger Männer die neben einem Pkw stand. Als die Personen die Polizei erblickten warf einer der Männer etwas in den nahen Grünstreifen. Bei der anschließenden Nachschau konnten mehrere Klemmbeutel mit Amfetamin aufgefunden werden. Bei einer Nachschau im Pkw wurde weiterhin Marihuana in geringer Menge aufgefunden. Den Besitzer erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Originalmeldung der Polizei Obernburg