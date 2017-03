Ziegen in Elsenfeld mit Farbe besprüht

Unfallflucht in Obernburg

Nachträglich wurde durch den Markt Elsenfeld eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Dies war seitens der Gemeinde bereits im Amtsblatt mit Auslobung einer Belohnung in Höhe von 100 Euro für Täterhinweise veröffentlicht worden. Bisher gingen allerdings keine Hinweise ein.

Obernburg a. Main, Lkr. Miltenberg. Am Samstag gegen 11.30 Uhr war der Fahrer eines Renault beim Einbiegen von der Dr.-Zöller-Straße in die Römerstraße gegen ein Verkehrszeichen gestoßen und hatte dieses beschädigt. Nachdem er durch den dortigen Kreisel in den Oberen Neuen Weg gefahren war, hatte er angehalten, war ausgestiegen und hatte seinen Spiegel am Fahrzeug wieder gerade gebogen. Dann fuhr er davon ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Halt war noch in Sichtweite der Unfallstelle eingelegt worden, weshalb das Kennzeichen von Zeugen abgelesen werden konnte. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Meldungen der Polizei Obernburg