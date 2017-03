Betrunkener Jugendlicher rastet in Elsenfeld aus

Polizei Obernburg

Obernburg Samstag, 25.03.2017 - 11:07 Uhr

Nachdem gegen Mitternacht mehrere Jugendliche im Kreisel in der Elsenfelder Marienstraße an der Tankstelle mitgeteilt wurden, die unter anderem versucht hätten, Autos anzuhalten, wurden diese durch eine Streife in der Bahnhofstr. vorgefunden.