Frau fährt in falscher Richtung in Einbahnstraße: Vier Auto kaputt

Polizei Obernburg

Obernburg Donnerstag, 23.03.2017 - 12:22 Uhr

Am Mittwochmittag gegen 13.10 Uhr ist es in Obernburg zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen, weil eine Frau mit ihrem Mini falschherum in eine Einbahnstraße gefahren war.