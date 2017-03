Verkehrsunfälle mit Verletzten

Unfallflucht

Fahren unter Drogeneinfluss

Mit Ausweis vom Kumpel am Zigarettenautomaten

Ohne Führerschein

Hausfriedensbruch

Der 52-jährige Fahrer eines Omnibus war beim Anfahren auf einen Mercedes aufgefahren und verursachte dabei einen Schaden von rund 9.000 Euro. Der 44-jährige Fahrer des Mercedes wurde leicht verletzt.- Zu einem weiteren Auffahrunfall mit einer leicht Verletzten Unfallbeteiligten kam es gegen 17:30 Uhr auf der Klingenberger Mainbrücke.Hier musste verkehrsbedingt die 38-jährige Fahrerin eines Skoda anhalten. Der 57-jährige Fahrer eines folgenden VW konnte nicht mehr rechtzeitig stehen bleiben und fuhr auf. Die Fahrerin im Skoda klagte über Kopfschmerzen. Der Schaden beträgt ca. 2.500 Euro.- Einer Anzeige wegen Unfallflucht sieht jetzt eine 57-jährige Opelfahrerin entgegen. Sie war am Dienstag, um etwa 16:00 Uhr, auf der Hauptstraße unterwegs und stieß mit ihrem rechten Außenspiegel gegen den Linken eines geparkten Alfa Romeo. Sie fuhr jedoch weiter, nach eigenen Angaben hatte sie später gewendet und habe bei der Nachschau kein beschädigtes Fahrzeug festgestellt. Leider hat sie es jedoch versäumt den Unfall bei der Polizei zu melden. Ein Zeuge hatte den Anstoß beobachtet und das Kennzeichen dem Geschädigten übermittelt. Der Schaden blieb mit etwa 200 Euro relativ gering.- Auf Höhe der „Natorampe“ an der Sulbacher Mainbrücke wurde am Dienstag um 17:15 Uhr ein 37-jähriger in einem Twingo kontrolliert. Da bei ihm körperliche Auffälligkeiten festgestellt wurden, wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser Test ergab den Verdacht auf die Einnahme von Marihuana, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde und der Fahrer jetzt einer Anzeige entgegen sieht.- Sein jugendliches Aussehen überführte am Dienstag, gegen 17:00 Uhr, einen 17-jährigen im Bereich der Friedhofstraße. Der war an einem Zigarettenautomaten im Begriff einige Glimmstängel zu ziehen. Dazu hatte er zur Legitimation den Ausweis eines 21-jährigen dabei. Neben dem 17-jährigen muss sich auch der Ältere wegen Missbrauchs von Ausweispapieren verantworten.- Dienstag, gegen 20:25 Uhr, wurde ein 35-jähriger mit seinem Mercedes in der Sudetenstraße kontrolliert. Er war gleich beim Erblicken des Streifenfahrzeugs stehen geblieben. Er war für die Beamten kein Unbekannter, wussten die doch, dass er keinen Führerschein besitzt. Jetzt erwartet er Post vom Staatsanwalt.- Am Dienstag, gegen 13:40 Uhr, fiel dem Filialleiter eines Einkaufsmarktes in den Pfützenäckern eine Dame auf, die wegen zurückliegender Ladendiebstähle Hausverbot hat. Diese wollte über eine unbesetzte Kasse das Geschäft verlassen. Nach vor Eintreffen der Polizei hatte sich die namentlich bekannte Frau entfernt. Möglicherweise hatte sie Diebesgut in ihrem Rucksack, da der Filialleiter eine Flasche ertasten konnte.

