Autoreifen zerstochen und Lack zerkratzt

Obernburg Dienstag, 21.03.2017 - 10:09 Uhr

Zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr, wurden an einem „Am hohen Bild“ geparkten Toyota die vier Reifen zerstochen und Teile des Lacks an den Seitenteilen zerkratzt. Der Schaden wurde auf mindestens 2.500 Euro beziffert.