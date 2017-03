Zu schnell unterwegs: 22-Jähriger landet bei Möchberg im Feld

Polizei Obernburg

Obernburg Sonntag, 19.03.2017 - 09:11 Uhr

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Abend des Samstags.