Heiße Asche wird zum Brand in Erlenbach

Pkw zerkratzt

Mofa gestohlen



Geldbeutel verschwunden



Mofa gestohlen



Beide Kennzeichen entwendet

Der Müllcontainer geriet in Brand. Das Feuer zog den Mülltonnenunterstand und angrenzende Gebäudefassaden der Dr.-Vits-Schule in Mitleidenschaft. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Der Entsorger der feuergefährlichen Asche ist bekannt.Ein auf dem Firmengelände einer Firma in der Walter-Reis-Str. abgestellter Audi wurde in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 16.00 Uhr mittels eines spitzen Gegenstandes verkratzt. Der Kofferraum und die Beifahrerseite wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wurde mit 3000 Euro angegeben.In der Zeit zwischen 11.00 und 14.00 Uhr wurde vom Abstellplatz vor dem Julius-Echter-Gymnasium ein Mofa Hercules gestohlen. Dieses wurde um 18.30 Uhr am Beach-Park verlassen aufgefunden. Es war zudem beschädigt worden. Wer das Mofa entwendet hat, ist nicht bekannt. Es konnten aber mehrere Spuren an der Hercules gesichert werden. Diese werden derzeit ausgewertet. Sachschaden ca. 200 Euro.Ein in einem Einkaufswagen vergessener Geldbeutel wurde von dem Finder mitgenommen. Die Verliererin hatte den Geldbeutel in einem Einkaufswagen eines Marktes in der Erlenbacher Str. liegen gelassen. Als sie kurze Zeit später zurück kam, war der Geldbeutel verschwunden und nicht im Markt abgegeben worden.Unbekannte entwendete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein silberfrabenes Mofa Sachs Prima 4 aus dem Hof eines Wohnhauses in der Agathastr. Das Mofa hatte einen Wert von ca. 500 Euro.In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden an einem Ford Mondeo beide Kennzeichen MIL-T769 abgerissen.Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg