Wer hat im Büroraum geklaut?

Polizei Obernburg

Obernburg Freitag, 17.03.2017 - 08:54 Uhr

Zu einem Diebstahl aus dem Büroraum eines Textilgeschäftes in der Elsenfelder Marienstraße kam es am Mittwoch, zwischen 08:50 und 12:45 Uhr.