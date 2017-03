Mann in pinkfarbenem Rollstuhl schlägt Mädchen auf den Kopf

Polizei Obernburg

Obernburg Donnerstag, 16.03.2017 - 11:15 Uhr

Gegen 14:50 Uhr kam es am Mittwoch im Regionalexpress von Aschaffenburg in Richtung Miltenberg auf Höhe Sulzbach zu einer Körperverletzung.