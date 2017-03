Stau zu spät erkannt: BMW-Fahrer weicht aus und verursacht Unfall

Polizei Obernburg

Obernburg Dienstag, 14.03.2017 - 12:03 Uhr

Montag, gegen 12:15 Uhr, kam es auf der Staatsstraße zwischen Erlenbach a.Main und Elsenfeld zu einem Verkehrsunfall mit rund 10.000 Euro Sachschaden.