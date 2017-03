Unfallflucht in Erlenbach

Kennzeichen gestohlen

Der Pkw, ein silbernerer Mercedes SLK, stand am Sonntag, zwischen 10:45 und 17:30 Uhr, auf einem Parkplatz und wurde vermutlich durch ein grünes Fahrzeug am vorderen linken Kotflügel beschädigt.Elsenfeld, Lkr. Miltenberg - Am Sonntag, im Zeitraum von 12:20 - 19:00 Uhr, wurde von einem in der Dammsfeldstraße abgestellten Daimler das vordere Kennzeichem MIL-VA 333 gestohlen.

Polizei